Лукашенко поїхав до Пекіна за захистом від Росії - ISW

Візит самопроголошеного президента Олександра Лукашенко до Китаю є спробою заручитися підтримкою Пекіна, щоб запобігти поглинанню Білорусі Російською Федерацією в майбутньому. Про це йдеться у зведенні Інституту вивчення війни, повідомляє Ділова столиця.

За даними аналітиків, Лукашенко та Сі підписали пакет із 16 документів, які можуть сприяти обходу санкцій проти Росії шляхом спрямування китайської допомоги до РФ через Білорусь.

Лукашенко заявив китайському лідеру, що зацікавлений у поглибленні співпраці з Китаєм у галузі технологій, розвитку підприємств, модернізації підприємств Білорусі та торгівлі.

Китай може таємно перекидати до Росії військову техніку чи товари подвійного призначення через Білорусь.

Ініціативу Лукашенка аналітики пов'язують із підтримкою зусиль щодо розвитку впливу КНР у Білорусі, щоб "застрахуватися від спроб Росії забезпечувати повний економічний контроль над Білоруссю".

Білоруський диктатор вже висловлював підтримку розширенню економічної присутності Китаю в Білорусі у лютому 2021 року, коли активізував свої зусилля щодо відстрочення поглинання Білорусі Росією через Союзну державу.