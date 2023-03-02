ГУР пояснило, навіщо Росія створює напруження в Молдові

РФ влаштовує напруження навколо Молдови та невизнаного Придністров'я, переслідуючи дві цілі. Аби відвернути увагу світу від війни в Україні та аби продемонструвати якусь "перемогу" для російського народу.﻿ Про це повідомив представник ГУР Міноборони Андрій Черняк, пише Юлія Акимова, РБК-Україна.

За його словами, воєнна розвідка України фіксує ті події, що зараз відбуваються в Молдові і так званій невизнаній республіці Придністров'я.

"У Придністров'ї в росіян є дуже обмежений контингент. Є склади, які вони охороняють. Але не тих складах уже майже нічого немає, а те, що залишилося - старе і непридатне до використання. А в Молдові вони зараз все ж намагаються політичним шляхом розхитати ситуацію - під "чужим прапором" , - зазначив Черняк.

Він нагадав, що за таким сценарієм росіяни колись влаштовували подібне в Донецьку та Луганську.

"На нашу думку, створюючи напруження в Молдові, Росія ставить для себе дві цілі. Перше - це намагання відволікти європейську громадськість від подій, що відбуваються в Україні. Вони бачать, що вся увага сконцентрована на Україні, в тому числі у сенсі допомоги. Тому вони намагаються розпалити нову пожежу в Європі" , - пояснив Черняк.

По-друге, за його словами, це спрямовано на внутрішнього споживача в Росії.