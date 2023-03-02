Експерт назвав причину здешевлення пального на українських АЗС

Один із експертів паливного ринку вважає, що в Україну може потрапляти російське паливо. Внаслідок чого ціни ресурсу зменшуються, адже конкурувати з такими постачальниками не просто, повідомляє 24 Канал.

У лютому 2023 року понад 100 тис. т дизельного палива, що імпортується в Україну, може мати російське походження. Таку думку на своїй сторінці у соцмережі висловив директор Консалтингової групи "А-95" Сергій Куюн.

Він зазначає, що з початку року бензин та дизпаливо на українських АЗС втратили 4-5 грн. на літрі, чи 8-10%. Але чемпіоном є скраплений газ, який подешевшав також на 5 грн, але це становить 20%.

"Це здешевлення автогазу відбувається переважно завдяки збільшенню частки… російського ресурсу. Він іде не безпосередньо, на ньому не написано, що він, але це так. Імпортується під виглядом «польських», «литовських» та «латвійських» міксів, іноді навіть із шляхетними євросертифікатами" , - вирішив експерт.

При цьому він вважає, що якщо автогаз почав поставлятися за такою схемою з минулого року, то дочекалися і дизеля. Так, минулого тижня для оформлення надійшов або албанський, або єгипетський вантаж.

"Думаю, скоро надійде марокканський, алжирський чи туніський... Ці країни – нові несподівані експортери дизпалива, які здебільшого не мають своєї нафтопереробки. А звідки тоді продукт? З Росії. Саме ці країни почали приймати це пальне після європейського ембарго на російські нафтопродукти, яке набуло чинності 5 лютого" , - міркує фахівець.

Окрема тема, за словами Куюна, – Туреччина, яка імпортує і російську нафту, і російські нафтопродукти.

"Трейдери кажуть, що сильно там не морочаться - на морських терміналах "перебивають" паспорти, і це пальне перетворюється на турецьке, тобто непідсанкціоноване... У лютому "турецького" пального було 50 тис. т, або 10% загального імпорту" , - зазначає Куюн.

Крім того, ще було імпортовано 50 тис. т індійського дизпалива. Воно теж йде з турецьких портів.

"Але якщо в ті порти поставляється також сотні тисяч тонн російського ресурсу, як з'ясувати, що зрештою приїхало до нас? Як відстежити, скільки того індійського палива прийшло і вийшло з Туреччини? Є думка, що з індійськими сертифікатами звідти виходить у кілька разів більше, ніж заходить. Тобто походження 20% нашого лютневого імпорту з турецьких берегів перебуває під великою підозрою" , - припускає експерт.

Такі постачання, на думку експерта, можуть стати проблемою, оскільки створюють нездорову конкуренцію іншим постачальникам та впливають на економіку загалом. Тому державні структури мають запровадити нові механізми контролю за імпортом та продажем нафтопродуктів.