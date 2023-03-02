Міноборони Британії: Погода може допомогти українцям у боях за Бахмут

Міноборони Великої Британії передбачає погіршення умов для пересування по місцевості у районі Бахмута, що ймовірно може дати перевагу українським захисникам.﻿ Про це йдеться у розвідувальному огляді британського Міноборони в четвер, повідомляє Європейська правда.

У той час, як українські війська продовжують обороняти Бахмут, йдеться у зведенні, підвищення температури призведе до багнистих умов та бездоріжжя, що обмежує пересування по пересіченій місцевості.

Погане пересування по пересіченій місцевості, як правило, дає певну військову перевагу силам, що обороняються, наголошує британське відомство.

Денна температура ґрунту у цьому районі підвищилася і зараз значно перевищує температуру замерзання. Як і з середини лютого 2023 року, нічні заморозки та денні відлиги залишаються ймовірними до наступного тижня.

Однак прогнозоване потепління весною призведе до подальшого зниження умов пересування по місцевості.