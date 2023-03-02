Генштаб: ЗСУ вже знищили понад 150 тисяч солдатів РФ

За інформацією Генерального штабу ЗСУ, українські сили оборони за минулу добу ліквідували 715 окупантів та 20 бойових броньованих машин ворога, таким чином Росія у війні вже втратила 150 605 військових та 6 658 ББМ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 02.03.23 орієнтовно склали:

особового складу – близько 150 605 (+715) осіб ліквідовано,

танків - 3397 (+2) од.

бойових броньованих машин – 6 658 (+20) од.,

артилерійських систем – 2 398 (+5) од.,

РСЗВ – 480 (+1) од.,

засобів ППО – 247 (+0) од.,

літаків – 300 (+0) од.,

вертольотів – 288 (+0) од.,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2058 (+3) од.,

крилатих ракет - 873 (+0) од.,

кораблів/катерів - 18 (+0) од.,

автомобільної техніки та автоцистерн – 5 264 (+7) од.,

спеціальної техніки – 230 (+0) од.

Дані уточнюються.