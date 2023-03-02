Генштаб: ЗСУ вже знищили понад 150 тисяч солдатів РФ

Генштаб: ЗСУ вже знищили понад 150 тисяч солдатів РФ
Фото: Facebook

За інформацією Генерального штабу ЗСУ, українські сили оборони за минулу добу ліквідували 715 окупантів та 20 бойових броньованих машин ворога, таким чином Росія у війні вже втратила 150 605 військових та 6 658 ББМ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 02.03.23 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 150 605 (+715) осіб ліквідовано,
  • танків - 3397 (+2) од.
  • бойових броньованих машин – 6 658 (+20) од.,
  • артилерійських систем – 2 398 (+5) од.,
  • РСЗВ – 480 (+1) од.,
  • засобів ППО – 247 (+0) од.,
  • літаків – 300 (+0) од.,
  • вертольотів – 288 (+0) од.,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2058 (+3) од.,
  • крилатих ракет - 873 (+0) од.,
  • кораблів/катерів - 18 (+0) од.,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 5 264 (+7) од.,
  • спеціальної техніки – 230 (+0) од.

Дані уточнюються.

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