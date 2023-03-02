В Брянській області заявили про "проникнення української ДГР" та бої

Росіяни, ймовірно, вчергове реалізовують свій провокативний задум. У Брянській області вигадали начебто "перестрілку із українською ДРГ", яка проникла на територію регіону, а також фантазують про "масштабні бої" та "заручників", пише Марія Кучерявець, РБК-Україна.

"ДРГ, бої та заручники"

Як повідомляють російські пропагандистські ЗМІ, у Брянській області на територію Климівського району нібито проникли українські диверсанти з 50 осіб, а далі вони нібито розділилися за групами за двома напрямками - Любечани та Сушани.

Цей напрямок, ймовірно, росіяни називають не випадково, адже обидва ці населені пункти знаходяться біля українського кордону.

Першочергово про так зване "вторгнення" на територію Брянської області "диверсантів" заявив губернатор регіону Олександр Богомаз.

Він заявив, що з України на територію села Любечан нібито "проникла українська ДРГ", здійснила обстріл автомобіля, внаслідок чого була поранена дитина і чоловік.

На цьому фантазії росіян не закінчуються, вони стверджують, що так звана "група з 50 озброєних людей із жовтими пов'язками" зайшла на територію селища Сушани й взяла людей у заручники.

Зазначимо, що фігурують в усьому цьому "фейлі" росіян два населені пункти - Сушани і Любечани.

Росіяни придумали, що у селищі Сушани зараз йдуть бої, навіть "масштабні". Там нібито чують вибухи. Тим часом як у Любечанах, за версією росіян, "диверсанти" тримають у заручниках цивільних.

У кількості "заручників" там, як це заведено у РФ все заплутано. Бо одні джерела спростовують взагалі цей "момент", а інші плутаються у кількості.