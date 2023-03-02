Відповідальність з події на Брянщині взяв на себе РДК

"Русский добровольческий корпус" заявив, що не "українська ДРГ", а його воїни зайшли на територію РФ 2 березня, щоб показати, що вільні російські люди зі зброєю в руках можуть боротися з режимом Путіна, повідомляє Українська правда.

"Прямо зараз на всіх інтернет-ресурсах ви можете побачити новини про "українські ДРГ", які вбили дітей, узяли заручників, але, водночас, поспіхом втекли і так далі.

Усе це брехня кремлівських пропагандистів.

"Русский добровольческий корпус" прийшов у Брянську область, щоб показати співвітчизникам, що надія є, що вільні російські люди зі зброєю в руках можуть боротися з режимом" , - повідомили в РДК.

РДК - це сформований у серпні 2022 року підрозділ російських добровольців, які воюють за Україну.

Ситуацію також уже прокоментували в Головному управлінні розвідки Міноборони України.

За словами представника ГУР Андрія Юсова, події в Брянській області РФ - це внутрішнє протистояння між громадянами Росії.

"Так звана Російська Федерація - це абсолютно нестабільне утворення з колосальною кількістю внутрішніх конфліктів: міжнаціональних, соціальних, політичних. І справді, мають місце, зокрема, ось такі речі, що говорить про протистояння всередині самої Російської Федерації між громадянами самої РФ.

Це (заяви РДК -ред.) свідчить про те, що напевно народ Росії починає прокидатися проти кривавої Путінської диктатури.