Через "українську ДРГ" Путін змінив свої плани

Президент РФ Володимир Путін у зв'язку повідомленнями про так звану "українську ДРГ" в Брянській області не поїде до Ставропольського краю, де мав провести захід із відкриття Року педагога.﻿﻿ Про це повідомив прессекретар Путіна Дмитро Пєсков, повідомляє Українська правда.

"Президент Путін проведе відкриття Року педагога і наставника та зустрінеться з учасниками пілотної освітньої програми школи наставника, але проведе це зі зрозумілих причин у режимі відеоконференції" , - заявив Пєсков.

Раніше губернатор Брянської області РФ, яка межує з Україною, заявив, що в регіон нібито проникла "українська ДРГ", схопила в заручники мирних жителів і обстріляла автомобіль.



Цю інформацію підхопили російські ЗМІ, але вони публікують дуже суперечливі дані. На цьому фоні з’явилися чутки, що Путін проведе екстрене засідання своєї Ради Безпеки, проте його пресслужба це спростувала.

Водночас українські прикордонники повідомили, що ситуація на кордоні з Росією є контрольованою, а інформація про якусь "українську ДРГ" на території РФ є інформаційною провокацією агресора.