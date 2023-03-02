NYT: Україна відправляє в Бахмут підкріплення, але не зрозуміло навіщо
По данным New York Times, Україна відправляє підкріплення у місто Бахмут, додаючи нові сили в криваве горнило, яке вже перемололо велику кількість військових по обидва боки. На цьому ж напрямку Росія поступово посилювала свою хватку, повідомляє Дзеркало тижня.
Заступник міністра оборони України Ганна Маляр у середу сказала, що її уряд почав відправляти нових бійців в Бахмут, де тривають найбільш тяжкі бої. Втім, вона не сказала, про яку саме кількість солдатів йдеться.
«Важливіше те, що Маляр в ефірі українського телебачення не сказала, якою буде їхня роль у битві, яка лишила від розбитого міста Бахмут лише назву. Нові сили можуть бути використані для укріплення, щоб спробувати утримати територію, завдаючи максимальних втрат Росії, яка втратила тисячі солдатів у повторюваних і безплідних атаках проти українських позицій. Їх можуть використати, щоб зв’язати російські сили, щоб їх не відправили на інші напрямки. Або ж вони можуть забезпечити логістичну підтримку для українського відступу з Бахмуту, про що давно ходять чутки», - зауважує видання.
Версія пояснення про відступ стала більш переконливою цього тижня, коли радник президента України з економічних питань Олександр Роднянський допустив такий сценарій під час інтерв’ю для CNN.
«Наші військові, вочевидь, зважують всі варіанти. Досі вони тримали місто. Але якщо буде потреба, вони можуть стратегічно відступити. Тому що ми не збираємося приносити в жертву всіх наших людей просто так», - сказав він.