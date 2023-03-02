Блінкен і Лавров на саміті G20 поговорили вперше від початку війни

Державний секретар США і міністр закордонних справ Росії коротко поспілкувалися в кулуарах сьогоднішньої зустрічі головних дипломатів країн "двадцятки", повідомляє Європейська правда.

Про це повідомляє Sky News.

Повідомляється, що Ентоні Блінкен і Сергєй Лавров поговорили близько 10 хвилин під час зустрічі на конференції в Нью-Делі, що вважається їхньою першою розмовою віч-на-віч від повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

За словами високопоставленого американського чиновника, Блінкен закликав Росію скасувати своє рішення про призупинення участі в головному ядерному договорі про стратегічні наступальні озброєння.

Він також наголосив Лаврову, що США підтримуватимуть Україну "стільки, скільки буде потрібно" - цю фразу не раз повторював президент Джо Байден.

Нарешті, він закликав Москву звільнити затриманого американця Пола Вілана, який був захоплений в Росії у 2018 році.

У держсекретаря не склалося враження, що зміни в російській позиції відбудуться найближчим часом після обговорення, сказав американський чиновник, який відмовився охарактеризувати реакцію Лаврова.

Російські інформаційні агентства повідомляють, що обидва посадовці не зустрічалися в кулуарах саміту, а говорили на ходу.

На пресконференції Лаврова, яка відбулася після зустрічі G20, не було жодної згадки про розмову з Блінкеном.

Варто зазначити, що держсекретар США перед зустріччю "двадцятки" заявляв, що не планує говорити з Лавровим.

Як повідомлялося, міністри закордонних справ провідних індустріальних країн та країн, що розвиваються (G20), не змогли узгодити спільну підсумкову декларацію на зустрічі в Індії через суперечку щодо війни в Україні.