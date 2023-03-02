Шольц пообіцяв післявоєнні гарантії безпеки для України

Уряд Німеччини допоможе Україні досягти миру. Наразі Німеччина разом із союзниками обговорює післявоєнні гарантії безпеки для України, повідомляє РБК-Україна.

Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц, повідомляє Stern.

"Саме тому ми також ведемо переговори з Києвом та іншими партнерами про майбутні гарантії безпеки для України. Однак такі гарантії безпеки обов'язково передбачають, що Україна успішно захистить себе в цій війні" , - заявив він.

Канцлер скептично оцінив шанси на швидке врегулювання війни шляхом переговорів. За його словами, відкритим залишається питання про те, чи готовий російський диктатор Володимир Путін вести переговори про повернення до принципів європейського мирного порядку і справедливого миру.

"На даний момент ніщо не вказує на це. Швидше, Путін вдається до загрозливих жестів, таких як нещодавнє призупинення договору про СНО зі США. Путін загрожує існуванню України, а отже, і основам європейського світопорядку. З пістолетом біля скроні не може бути жодних переговорів - хіба що про власне поневолення" , - наголосив Шольц.

Нагадаємо, раніше секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що розвал Росії стане найкращою гарантією безпеки для України та світу.

Разом з тим, керівник ГУР Міноборони Кирило Буданов припускає, що Росія може розвалитися на кілька суб'єктів.