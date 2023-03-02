У МЗС України закликали ЄС не послаблювати санкційний тиск на Росію

Після ухвалення десятого пакету санкцій проти РФ Єврокомісія планує сфокусуватися на забезпеченні дотримання вже чинних обмежень. У МЗС України закликали не послаблювати санкційний тиск на Росію, поки триває війна, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє Facebook речника Міністерства закордонних справ України Олега Ніколенка.

"Ми надзвичайно вдячні Європейському Союзу за лідерство в питанні накладення безпрецедентних санкцій проти Росії. За рік повномасштабного вторгнення ЄС вже ухвалив 10 санкційних пакетів. Пакет від 24 лютого 2023 року суттєво розширив список російських фізичних та юридичних осіб, заборонив новим російським ЗМІ мовлення на території ЄС" , - написав Ніколенко.

Водночас він зазначив, що до десятого санкційного пакету не увійшла низка інших елементів, на яких наполягала Україна: ядерна енергетика, зокрема подальше обмеження діяльності корпорації "Росатом", причетної до окупації Запорізької атомної станції, ІТ-технології, продаж діамантів, морська логістика.

За словами речника, Росія досі має доступ до величезних фінансових та технологічних ресурсів. А це - сотні мільйонів доларів, які вона спрямовує на вбивство цивільного населення та знищення інфраструктури в Україні.

"Тому не час послаблювати санкційний тиск, допоки триває війна в серці Європи. Жодним чином не зменшуючи важливість усунення лазівок для обходу санкцій, ми переконані, що ЄС має якнайшвидше розпочати підготовку до ухвалення наступного, 11-го пакету санкцій" , - наголосив він.

Ніколенко також додав, що Україна підтримує розширення санкційної коаліції, зокрема шляхом залучення країн Азії та Латинської Америки.

"Посилення санкційного тиску та забезпечення дотримання вже чинних обмежень мають йти паралельними треками і доповнювати один одного" , - зазначив речник.

Нагадаємо, що ЄС переключає свою увагу з прийняття нових санкцій проти Росії на забезпечення дотримання вже існуючих. У поле уваги потраплять і треті країни.