ВАКС засудив мера Полтави Мамая до 5 років ув’язнення умовно

Вищий антикорупційний суд у четвер, 2 березня, затвердив угоду про визнання винуватості міським головою Полтави Олександром Мамаєм, повідомляє Новое время.

Про це повідомляє пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури у Facebook.

Суд визнав Мамая винним в організації розтрати майна та організації внесення свідомо неправдивих даних в офіційні документи, через що місцевий бюджет зазнав збитків на більш ніж 570 тис. гривень (ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 191 та ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України).

За версією слідства, мер у змові з директором та бухгалтером комунальної організації Інститут розвитку міста влаштував на роботу двох людей, які фактично там не працювали, а порались по господарству в мера та його близького оточення. Щоб платити їм зарплату, комунальна організація вносила недостовірні дані в табелі обліку використання робочого часу.

У САП зазначили, що мер відшкодував збитки, визнав провину та щиро кається, тому його засудили до 5 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади на рік та звільнили від покарання з іспитовим строком в 1 рік.

"За умовами угоди міський голова зобов’язується перерахувати у Фонд United 24 на спільний проєкт Генштабу ЗСУ, Держспецзв’язку та Міністерства цифрової трансформації Армія дронів 2 млн грн" , — заявили в прокуратурі.

Інші обвинувачені у справі — два виконавці та два пособники у розтраті коштів — визнали провину і теж підписали угоду з прокурором. Вони отримали 5 років ув’язнення з іспитовим строком 1 рік. Вирок можна оскаржити в Апеляційній палаті ВАКС протягом 30 днів.

29 грудня СБУ повідомила меру Полтави Олександру Мамаю про підозру в поширенні даних про військову частину ЗСУ. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі. Суд не став його відстороняти.

Сам Мамай каже, що озвучив відкриту інформацію і це ж робили інші чиновники. При цьому, за даними слідства, її не публікували у відкритому доступі ані Генштаб ЗСУ, ані Міністерство оборони чи інші уповноважені органи. На думку мера, підозра йому — «спроба встановити диктатуру».

У грудні 2021 року Олександра Мамая внесли в базу сайту Миротворець через його слова в ефірі телеканалу Наш. Він стверджував, що на сході України «воюють дві наддержави США і Росія», а на окупованих РФ українських територіях на Донбасі нібито «брат йде на брата».