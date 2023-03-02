Зеленський призначив нового начальника Херсонської військової адміністрації

Зеленський призначив нового начальника Херсонської військової адміністрації
Фото: Скріншот

Президент України Володимир Зеленський призначив Романа Мрочка новим начальником Херсонської міської військової адміністрації, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить відповідне розпорядження глави держави.

Іншим розпорядженням президент звільнив з посади начальника Херсонської МВА Галину Лугову.

Зазначимо, що раніше Роман Мрочко обіймав посаду заступника військового прокурора Південного регіону України.

Нагадаємо, 24 січня Зеленський своїми указами відправив у відставку голову Київської ОВА Олексія Кулебу, голову Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченко, голову Запорізької ОВА Олександра Старуха, голову Сумської ОВА Дмитра Живицького та голову Херсонської ОВА Ярослава Янушевича.

7 лютого президент призначив новим головою Дніпропетровської області Сергія Лисака, Запорізької області Юрія Малашко та Херсонській області - Олександра Прокудіна.

Новини

Популярні теми форуму

analytics