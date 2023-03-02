У Залужного відповіли, скільки ще може тривати війна з Росією

Війна Росії проти України може тривати ще щонайменше один рік, повідомляє РБК-Україна.

Про це заявив головний радник головнокомандувача ЗСУ генерал Віктор Назаров в інтерв'ю Der Spiegel.

"У лютому 2022 року я вже передбачав, що конфлікт триватиме щонайменше рік, а можливо, і більше. Зараз, за моїми оцінками, він триватиме ще щонайменше рік" , - заявив він.

За його словами, щоб війна закінчилася, Україна повинна перемогти РФ на полі бою.

"Ми знаємо, що, враховуючи розміри Росії та її ядерну зброю, неможливо завдати їй повної поразки в сенсі беззастережної капітуляції. Але поразка на полі бою можлива. Питання полягає у відвоюванні територій на Азовському морі та Кримському півострові" , - додав Назаров.

Він заявив, що відвоювати території вийде в рамках великого контрнаступу.

"Як наш великий наступ у Харкові, де ми розгромили багато сил противника і звільнили велику територію. Або як наступ у Херсоні" , - додав генерал.

Нагадаємо, раніше голова ГУР Міноборони Кирило Буданов заявив, що на Україну з середини і до кінця весни чекають вирішальні бої, які стануть переломним моментом у війні.

При цьому Буданов заявляв, що цей рік може стати для України переможним і українці зможуть порадіти добрим новинам у середині чи другій половині 2023 року.