Зеленський обговорив із новим президентом Швейцарії "формулу миру"

У четвер, 2 березня, президент Володимир Зеленський уперше провів телефонну розмову з новим президентом Швейцарії Аленом Берсе. У ході переговорів, серед іншого, вони обговорили "формулу миру", повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить повідомлення глави держави в Telegram.

"Подякував за пакет підтримки на 114 млн швейцарських франків. Обговорили спільні проекти, в яких зацікавлені обидві країни, також приділили час практичним питанням щодо реалізації формули миру" , - написав він.

Нагадаємо, раніше Зеленський заявив, що Україна розраховує залучити до формули миру якнайбільшу кількість країн, у тому числі представників Латинської Америки, Африканського контингенту, Індії та Китаю.

Крім того, китайська влада представила свій "мирний план" щодо розв'язаної Росією війни проти України. Він складається з 12 пунктів, але в жодному з них прямо не йдеться про війну та російську агресію, при цьому Пекін виступає за зняття санкцій з РФ.

Додамо, що на китайський мирний план уже відреагували у Сполучених Штатах.