У Бородянці ексгумували тіла трьох жителів, загиблих під час окупації

У деокупованій Бородянці на Київщині ексгумували тіла ще трьох загиблих внаслідок військової агресії росіян, повідомляє Ділова столиця.

Про це повідомив начальник Національної поліції у Київській області Андрій Нєбитов.

"У березні 2022, під час ворожої окупації, місцевий житель натрапив на тіла двох застрелених російськими солдатами людей та обгорілі рештки третього. Чоловік поховав загиблих на місцевому цвинтарі. Нині, повернувся з-за кордону і повідомив до поліції про захоронення" , – написав він.

У коментарі Суспільному Нєбитов заявив, що на тілах були виявлені ушкодження, про це свідчать зміни на кінцівках та голові.

Правоохоронці вважають, що це кулеві ураження, але точну відповідь скажуть експерти після проведення відповідних експертиз.

За даними Нєбитова, загалом на Київщині після деокупації виявили 1 373 тіла мирних жителів.

Водночас 197 загиблих ще неідентифіковані. 278 осіб вважається зниклими безвісти.