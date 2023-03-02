Росія тимчасово призупинила безвіз для угорських дипломатів

Уряд Росії вирішив тимчасово припинити дію угоди з Угорщиною про безвізові поїздки для дипломатів. Країна-агресор звинуватила Будапешт у порушенні домовленостей, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить відповідне розпорядження.

У документі наголошується, що дія угоди припиняється "в частині, що стосується громадян Угорщини, які мають дипломатичні паспорти, до усунення Угорщиною допущених нею порушень зобов'язань за зазначеною угодою або до її припинення".

Міністерство закордонних справ Росії зобов'язали офіційно повідомити угорську сторону про такі заходи.

Угода між Росією та Угорщиною була підписана в Москві в 2001 році. Документ передбачав, що громадяни країн, які мають дипломатичні чи службові паспорти, можуть в'їжджати, виїжджати, слідувати транзитом та перебувати на території іншої держави без віз протягом 90 днів.

Варто зауважити, що Угорщина, будучи членом Євросоюзу, неодноразово перешкоджала введенню санкцій проти Росії та відмовилася виконувати низку обмежень щодо країни-агресора, які запровадив блок. Також вона продовжує відкрито співпрацювати з РФ, незважаючи на війну проти України.

Нагадаємо, раніше прем'єр Угорщини Віктор Орбан назвав Європу непрямим учасником війни Росії проти України та запевнив, що продовжуватиме торгівлю з РФ.

Також ми писали, що глава МЗС Угорщини Петер Сійярто відвідав Мінськ із робочим візитом, незважаючи на те, що Білорусь допомагає Росії воювати проти України.