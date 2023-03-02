Шмигаль анонсував скаргу на Іран до Міжнародного кримінального суду

Україна подаватиме скаргу на Іран до Міжнародного кримінального суду у зв'язку з наданням Росії безпілотних літальних апаратів, які використовуються проти України, повідомляє Ділова столиця.

Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль в інтерв'ю Al Arabiya.

"Ми стурбовані підсобництвом Ірану Росії у скоєнні цих військових злочинів і добиватимемося визнання причетності Ірану до них" , — сказав він.

За словами глави уряду, необхідно чинити тиск на іранську владу, щоб вони перестали підтримувати Кремль. Також необхідно запобігти поставкам до Росії іранських ракет.

Як повідомлялось, директор Центрального розвідувального управління США Вільям Бернс раніше заявив, що влада Росії пропонувала керівництву Ірану допомогу в реалізації ракетної програми в обмін на постачання озброєнь.