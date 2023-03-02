Зеленський збирав засідання Ставки: заслухав Залужного і Буданова

Президент Володимир Зеленський повідомив, що 2 березня збирав засідання Ставки, де обговорили ситуацію на фронт та заслухали командувачів українських військових, главу ГУР Кирила Буданова та головнокомандувача Валерія Залужного, повідомляє Українська правда.

Про це говорить відеозвернення Зеленського.

"Провів засідання Ставки – суто по фронтовій і безпековій ситуації. Загальну доповідь зробив Головнокомандувач. Була доповідь розвідки.

Детально – з конкретних бойових напрямків, від командувачів угруповань наших військ. ОСУВ "Хортиця" – ключова увага Бахмуту. ОСУВ "Таврія" – обговорили Донецький і Запорізький напрямки.

Була детальна доповідь генерала Тарнавського.

На сьогоднішній звірячий російський ракетний обстріл Запоріжжя буде наша відповідь як військова, так і юридична. Окупант неминуче відчуватиме нашу силу. Силу справедливості – в усіх сенсах слова.

ОСУВ "Одеса" – доповідь щодо ситуації по південному напрямку. Зокрема по тому, що стосується Херсона і Херсонщини. Не залишаємо без уваги північ нашої держави, кордон.

Командувачі прекрасно розуміють, що їхнє завдання – робити все, щоб подавляти вогонь терористів. І постійно працюємо з партнерами над тим, щоб далекобійність наших можливостей зростала".