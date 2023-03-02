Президентка Єврокомісії їде у США й Канаду, говоритиме і про Україну

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн наступного вирушить до США й Канади для переговорів із Джо Байденом та Джастіном Трюдо щодо питань двосторонніх відносин і ситуації з безпекою на континенті, повідомляє Європейська правда.

Про це оголосили в Єврокомісії.

Увечері 6 березня Урсула фон дер Ляєн прибуде до Оттави, а наступного дня вирушить на канадську військову базу в Кінгстоні, звідки багато канадських військових вирушили до Польщі для підтримки гуманітарних зусиль з надання допомоги українським біженцям.

Також заплановані переговори президентки Єврокомісії з прем’єром Канади, а також її виступ на спільному засіданні канадського парламенту та зустріч із бізнес-спільнотою.

Далі фон дер Ляєн відправиться до Вашингтона, де в п'ятницю 10 березня зустрінеться з президентом США Джо Байденом у Білому домі.

"Їхнє обговорення зосередиться на співпраці між ЄС та США щодо глобальних та геостратегічних пріоритетів" , – анонсували в Єврокомісії.