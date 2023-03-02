ОВА: Окупанти здійснили понад 170 обстрілів Сумської області
У четвер, 2 березня, російські війська вкотре обстріляли Сумську область. Усього було зафіксовано 177 "прильотів", повідомляє РБК-Україна.
Про це говорить повідомлення Сумської ОВА в Telegram.
"Протягом дня росіяни здійснили обстріли 10 територіальних громад області. Було зафіксовано 177 "прильотів" - з мінометів, ствольної артилерії, САУ, РСЗВ. Є руйнування", - йдеться в повідомленні.
Так, окупанти обстріляли:
- Середино-Будську громаду з міномета. Було дев'ять "прильотів". У селі Рожковичі внаслідок обстрілу пошкоджено два приватні будинки;
- Есманську громаду зі ствольної артилерії. Зафіксовано чотири "прильоти", внаслідок чого пошкоджено ЛЕП і приватні будинки в селі Студенок. Також у селі Уланове внаслідок обстрілу РСЗВ сталося загоряння житлового будинку;
- Хотінську громаду із САУ. Унаслідок чотирьох "прильотів" пошкоджено офісне приміщення агрофірми та приміщення для зберігання дров у селі Кіндратівка;
- Зноб-Новгородську громаду зі ствольної артилерії (10 "прильотів"). Поблизу села Нововасилівка пошкоджено високовольтну лінію через обстріли;
- Новослобідську громаду зі ствольної артилерії. Унаслідок обстрілу в селі Бояро-Лежачі (7 "прильотів") пошкоджено три приватні будинки.
Нагадаємо, російські війська 1 березня обстріляли з використанням артилерії Сумський район та пошкодили лінію електропередач.