ОВА: Окупанти здійснили понад 170 обстрілів Сумської області

У четвер, 2 березня, російські війська вкотре обстріляли Сумську область. Усього було зафіксовано 177 "прильотів", повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить повідомлення Сумської ОВА в Telegram.

"Протягом дня росіяни здійснили обстріли 10 територіальних громад області. Було зафіксовано 177 "прильотів" - з мінометів, ствольної артилерії, САУ, РСЗВ. Є руйнування" , - йдеться в повідомленні.

Так, окупанти обстріляли:

Середино-Будську громаду з міномета. Було дев'ять "прильотів". У селі Рожковичі внаслідок обстрілу пошкоджено два приватні будинки;

Есманську громаду зі ствольної артилерії. Зафіксовано чотири "прильоти", внаслідок чого пошкоджено ЛЕП і приватні будинки в селі Студенок. Також у селі Уланове внаслідок обстрілу РСЗВ сталося загоряння житлового будинку;

Хотінську громаду із САУ. Унаслідок чотирьох "прильотів" пошкоджено офісне приміщення агрофірми та приміщення для зберігання дров у селі Кіндратівка;

Зноб-Новгородську громаду зі ствольної артилерії (10 "прильотів"). Поблизу села Нововасилівка пошкоджено високовольтну лінію через обстріли;

Новослобідську громаду зі ствольної артилерії. Унаслідок обстрілу в селі Бояро-Лежачі (7 "прильотів") пошкоджено три приватні будинки.

Нагадаємо, російські війська 1 березня обстріляли з використанням артилерії Сумський район та пошкодили лінію електропередач.