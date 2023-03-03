Данілов озвучив втрати РФ і України в Бахмуті: 1 до 7 на нашу користь

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що в Бахмуті окупанти втрачають в сім разів більше солдатів, ніж українська сторона, повідомляє Українська правда.

"Ми сьогодні (2 березня - ред.) на засіданні Ставки дивилися на втрати Російської Федерації і безпосередньо того, що стосується Бахмута.

Так, там складно і важко, але майте на увазі, що наші хлопці і дівчата кожного дня їх там сотнями відправляють туди, куди вони мають відправлятися, з урахуванням того, що вони сюди вдерлися нас вбивати. Зараз ми їх вбиваємо.