Продажі нових автомобілів в Україні в лютому зросли

У лютому 2023 року в Україні було продано майже 3,8 тисяч нових автомобілів, що на 7% більше, ніж у січні, але на 30% менше, ніж у лютому минулого року, пише Константин Широкун, РБК-Україна.

На першому місці з продажу нових машин - Toyota з результатом 481 автомобіль. Друге місце стабільно займає Volkswagen, на користь якого зараз працюють постачання електромобілів. Зростання також демонструвала Renault, що досягла частки ринку 10,7%.

Збільшували продажі також Skoda, Honda та Hyundai. Також у десятці найпопулярніших брендів розташувалися BMW та Mercedes-Benz. У зв'язку з популярністю електромобілів у США та Китаї, значно активізувався "сірий" ринок. В обхід офіційних імпортерів переважно завозяться Honda та Volkswagen.

Загалом, за 2 місяці автодилери вже реалізували 7,3 тисяч нових автомобілів, що менше торішнього показника на 33%.