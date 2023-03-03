У Туреччині створили комісію для розслідування наслідків землетрусів

У Туреччині створили спеціальну комісію, яка займатиметься розслідуванням наслідків руйнівних землетрусів у різних регіонах країни, пише Константин Широкун, РБК-Україна.

Відповідне рішення ухвалив парламент Туреччини. На першочерговому етапі новостворений орган розпочне роботу у місті Кахраманмараш на південному сході країни. Це рішення було підтримане всіма депутатами одноголосно.

Передбачається, що за результатами роботи комісії влада має намір визначити, які заходи необхідно вжити для підвищення ефективності урбанізації міст.