Погода на сьогодні. Синоптик розповіла, де чекатиме сніг

Сьогодні, 3 березня, у більшості областей України переважатиме суха погода – без істотних опадів. Хіба що ввечері на Сумщині можливий невеликий мокрий сніг, пише Наталія Гурковська, РБК-Україна.

"Вітер повіяватиме із заходу, у північній частині буде рвучким, некомфортним" , - розповіла вона.

При цьому, за словами Діденка, температура повітря залишається без особливих змін.

"Протягом дня п'ятниці очікується +3...+7 градусів, у південній частині та на Закарпатті +6...+9 градусів" , - додала вона.

У столиці опадів не очікується. Температура повітря протягом дня становитиме у Києві близько +5 градусів.