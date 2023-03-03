Ситуація на фронті на ранок 3 березня: інформація Генштабу

Минулої доби Сили оборони відбили більше 85 атак противника на п'яти напрямках. Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ, повідомляє Ділова столиця.

"На Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках минулої доби наші воїни відбили понад 85 атак противника" , - зазначили у штабі.

Окупанти завдали 31 авіаційного та 3 ракетних ударів, у тому числі по цивільній інфраструктурі в Донецькій, Запорізькій та Херсонській областях. Є поранені серед мирного населення, пошкоджено житлові багатоповерхівки та приватні будинки. Також зафіксовано 88 обстрілів із реактивних систем залпового вогню.

Загроза завдання ракетних ударів значна по всій території України.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна обстановка без істотних змін. Минулої доби ворог здійснив мінометні та артилерійські обстріли Тимоновичів, Заріччя, Грем'яча, Хренівки Чернігівської області, Бояро-Лежачов, Атинського, Іскрисківщини, Кондратівки, Миропільського, Попівки Сумської області та районів 18 населених пунктів Харківської області. У тому числі Краснео, Глибоке, Веселе, Вовчанськ, Огурцово, Стрілечья.

На Куп'янському та Лиманському напрямках противник вів наступальні дії в районах Білогорівки Луганської області та Спірного Донецької області, успіху не мав. Біл з артилерії неподалік 20 населених пунктів, серед яких Дворічна, Лиман Перший, Петропавлівка, Куп'янськ Харківської області, Макіївка та Кремінна Луганської області та Роздолівка — Донецької.

Бахмутському – росіяни не припиняють штурмувати Бахмут. За добу ЗСУ відбили атаки в районах Оріхово-Василівки, Дубово-Василівки, Григорівки, Богданівки та Бахмута Донецької області. Ворожі обстріли зазнали Васюківка, Желєзнянське, Оріхово-Василівка, Дубово-Василівка, Бахмут, Іванівське, Годинник Яр, Кліщіївка, Курдюмівка, Озарянівка, Діліївка, Майорськ і Нью-Йорк.

На Авдіївському та противник продовжує безуспішно атакувати позиції Сил оборони. Здійснив артилерійські та мінометні обстріли в районах 18 населених пунктів. Серед них – Бердичі, Авдіївка, Водяне, Веселе, Богоявленка, Велика Новосілка та Вугледар Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках під вогнем було понад 45 населених пунктів. Зокрема — Новосілка та Времівка Донецької області, Залізничне, Гуляйполе, Кам'янське Запорізької області, а також Веселе, Берислав, Чорнобаївка, Антонівка та Херсон.

"Російські загарбники продовжують грабувати населення на тимчасово захопленій території Запорізької області. Зокрема, з початку лютого 2023 року російські найманці почали активно забирати автомобілі у мешканців, які не отримали російських паспортів" , - кажуть у Генштабі.

Представники так званої "окупаційної влади" чинять тиск на місцеве населення, щоб привласнювати землю. Більшість жителів Бойового на Херсонщині відмовилися передавати свої приватні ділянки на баланс місцевої окупаційної адміністрації. Станом на 1 березня близько 200 людей із цього села вивезли у невідомому напрямку для "фільтраційних заходів", а до їхніх будинків заселяють російських найманців.

Авіація Сил оборони за минулу добу завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки оккупантів. Також ЗСУ збили ворожий штурмовик Су-25, вертоліт Мі-24 та 7 дронів (1 — типу "Суперкам", 2 — "Орлан" та 4 — "Ланцет").

Підрозділи ракетних військ та артилерії вразили 6 районів зосередження противника та склад його боєприпасів.