У Києві встановлюють нову систему оповіщення

У столиці України відновили роботи зі встановлення вдосконаленої системи оповіщення населення про надзвичайні ситуації. Її розпочали ще до повномасштабного вторгнення військ РФ на територію нашої країни, але потім проект заморозили, повідомляє Автоцентр.

Наразі монтаж продовжено. Перші гучномовці встановили на стовпах біля доріг у Деснянському районі. Повідомляється, що на даний момент змонтовано та протестовано 15 точок оповіщення. За два тижні до них додасться ще 12. Загалом у цьому районі міста буде 47 таких точок, а у Києві загалом – близько 630.

Ця система оповіщення може працювати близько тижня без енергопостачання, навіть за умови повного відключення всіх операторів зв'язку. Управління цією системою здійснюється автономно з використанням штучного інтелекту. Аналогічні використовуються у США, Німеччині та Польщі.