Окупанти двічі за ніч обстріляли Дніпропетровську область

Російські військові із ствольної артилерії сьогодні вночі, 3 березня, кілька разів обстріляли Марганецьку громаду Дніпропетровської області, пише Константин Широкун, РБК-Україна.

"Двічі вночі ворог обстріляв Нікопольщину. Окупанти вдарили по Марганецькій громаді, випустивши з десяток снарядів. Обійшлося без постраждалих" , - йдеться у повідомленні голови облради.

За його словами, наразі територія району обстрілу обстежуються, уточнюються наслідки атак уточнюються. В усіх інших районах області було тихо.