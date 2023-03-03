У Чехії скасують компенсацію за безкоштовне житло для українських біженців

У Чехії готуються внести чергові зміни до закону про допомогу українцям Lex Ukrajina. Компенсацію за прийом біженців у власній оселі продовжать до кінця червня, повідомляє Судово-юридична газета.

Ті, хто надає біженцям житло з місцем відпочинку, приготування їжі, з туалетом та доступом до питної води, отримують від уряду компенсацію – допомогу солідарності.

За одного біженця в окремій квартирі власник отримує 5000 крон на місяць, 9000 крон за двох, 15 тисяч крон за 5 і більше осіб. Ті, хто приймають біженців у себе вдома (максимум 3 особи), можуть отримати 3000 крон за особу.

З липня положення про виплату допомоги солідарності буде скориговано. Згідно з поправкою, гроші виплачуватимуть лише тим, хто дав притулок біженцям у себе вдома.

Згідно з Lex Ukrajina IV, ще у червні 2023 року люди отримають соціальну виплату солідарності. А вже з липня діятимуть такі зміни:

на виплату буде право власник, який поділяє своє житло з біженцем (проживають під одним дахом);

якщо біженцям надають усю квартиру, то вартість житла враховуватиметься у фінансовій допомозі;

Також за новими правилами біженці не мають права на виплати державної соціальної допомоги, виплати на проживання та на субсидію на житло.