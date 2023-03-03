Для ІІ-бота у Bing можна вибрати креативний режим відповідей

Компанія Microsoft додала в оновлений пошуковик Bing нову функцію, що дозволяє змінювати режими спілкування із вбудованим у пошукову систему чат-ботом. Користувачі можуть вибирати між креативним, збалансованим та точним режимами, повідомляє 3Dnews.

Креативний режим передбачає, що відповіді чат-бота будуть більш «оригінальні та образні», тоді як у точному режимі алгоритм видаватиме короткі відповіді, підкріплені фактами. Відповідно, збалансований режим є чимось середнім між згаданими раніше варіантами. За замовчуванням чат-бот працює в збалансованому режимі, намагаючись дотримуватися балансу між точністю і креативністю. Це нововведення найближчим часом стане доступним для всіх користувачів чат-бота в Bing.

Очікується, що нові режими допоможуть згладити ситуації, в яких чат-бот давав грубі чи неточні відповіді, про що повідомлялося раніше. Спочатку Microsoft спробувала вирішити цю проблему, заборонивши алгоритм відповідати на деякі питання. Однак це призвело до того, що чат-бот став менш чуйним і став частіше відмовлятися відповідати на запитання користувачів, включно з тими, на які раніше давав відповіді. Microsoft вдалося усунути багато проблем, пов'язаних з нечуйністю алгоритму, за допомогою оновлення нейромережі, яке було розгорнуто на початку цього тижня.

Зазначимо, що на цьому тижні Microsoft також додала ярлик чат-бота з Bing на панель завдань Windows 11, завдяки чому користувачі можуть швидко почати взаємодіяти з ним. В даний час нова попередня версія Bing, в якій є доступ до просунутого чат-боту, тестується із залученням більше мільйона користувачів зі 169 країн світу.