Китай розширить космічну станцію "Тяньгун"

Китайське інженерно-космічне управління планує запустити новий модуль до нещодавно завершеної китайської космічної станції, повідомляє Хайтек.

Китайська влада запустила останній із трьох основних модулів космічної станції «Тяньгун» лише наприкінці минулого року. Проте інженери вже планують подальший розвиток станції. На виставці у Національному музеї Китаю проектувальники презентували проект нового модуля.

Повідомляється, що новий багатофункціональний модуль включатиме шість стикувальних портів, що означає, що він може приймати більше космічних кораблів. Ймовірно, цей розвиток пов'язаний із планами країни залучати космічних туристів та розвивати польоти на станцію «Тяньгун».

Поки невідомо, коли і як буде запущено новий модуль. Але китайська влада вже повідомляє про намір відправляти на «Тяньгун» космонавтів та астронавтів з інших країн, а також спільно організовувати та проводити космічні експерименти.

Космічна станція «Тяньгун» була зібрана частинами трьох окремих модулів, запущених послідовно протягом року. Це єдина, крім МКС, населена станція на орбіті Землі. Раніше "Хайтек" докладно розповідав про "заселення" людьми навколоземної орбіти.