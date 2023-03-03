Які легковики, що були у використанні, привозили з-за кордону

Топ-15 найпопулярніших моделей, які «приганяли» з-за кордону у лютому, повідомляє 24 Канал.

Як і серед внутрішніх перепродажів, рейтинг «свіжопригнаних» легкових автомобілів очолив бренд Volkswagen. Таких автомобілів у лютому зареєстрували 2,5 тис., що становило 19,2% загальної кількості.

Друге місце зайняв бренд Renault з часткою 11% (1,5 тис.), повідомляє Інститут досліджень авторинку. На третьому місці розмістилася Skoda (7,8% та 1 тис. шт.). На 4 місці з часткою 7,2% (1 тис.) опинився Ford. Бренд Nissan посів п'яте місце (5,9%, 0,8 тис. прим.).

Лідером «свіжопригнаних» легковиків із пробігом залишається Volkswagen Golf. У лютому таких привезли 811 прим.

На другому місці розмістилася Skoda Octavia (671 шт.), На третьому – Volkswagen Passat (626 шт.).

Renault Megane (596 шт.) посів четверте місце, а закриває першу п'ятірку Renault Scenic (439 шт.).