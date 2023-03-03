Розвідка Британії: РФ не здатна використовувати нові військові розробки в Україні

Через технологічні обмеження та західні санкції Росія, ймовірно, не може використовувати свої нові військові розробки в достатніх масштабах під час ведення повномасштабної агресії в Україні.﻿ Про це йдеться в огляді розвідки міністерства оборони Великої Британії, повідомляє Європейська правда.

В огляді згадується, що попри повномасштабну війну в Україні, російські оборонні компанії продовжують демонструвати свою продукцію на міжнародних виставках озброєнь. Зокрема на одній із них було показано комплекс активного захисту (КАЗ) "Арена-E" для танків.

"У рекламних матеріалах зазначено, що він "перемагає загрози, які є найбільш небезпечними для бронетехніки... якщо ви цінуєте свою броню та екіпаж, вам потрібен "Арена-E" , – цитує британська розвідка.

Вона водночас зауважує, що жодних доказів використання систем "Арена-Е" на російській техніці в Україні, де вона втратила понад 5000 бронемашин, немає.