ISW: Армія РФ переключилась на видавлювання ЗСУ з міста

Російські загарбники змінили тактику бойових дій навколо Бахмута, спрямувавши зусилля на видавлювання сил оборони з міста, і тимчасово відмовившись від спроб його оточити. Про це йдеться у звіті Інституту дослідження війни (ISW), повідомляє Українська правда.

"Схоже, що російські війська тимчасово зменшили зусилля з оточення Бахмута з південного заходу та північного сходу і, можливо, замість цього зосередилися на тому, щоб змусити українські сили вийти з міста, сконцентрувавшись на північно-східному наступі" , - стверджують в ISW.

Наразі росіяни, вірогідно, тиснуть на сили оборони в Бахмуті, аби ті відступили через трасу Т0504. Це, як припускають аналітики, зменшить зусилля загарбників щодо оточення міста.