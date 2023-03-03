У Білорусі нобелівського лауреата засудили до 10 років колонії

У Білорусі 3 березня суд Ленінського району Мінська оголосив вирок лауреату Нобелівської премії миру і правозахиснику "Вясни" Олесю Біляцькому.﻿ Про це повідомив правозахисний центр "Вясна", повідомляє Європейська правда.

Суддя Марина Запасник оголосила вирок у кримінальній справі проти засновника "Вясни" Біляцького, його заступника Валентина Стефановича, координатора кампанії "Правозахисники за вільні вибори" та юриста Володимира Лабковича та правозахисника Дмитра Соловйова (заочно).

Вона визнала їх винними у "фінансуванні протестів" у 2020 році та у "незаконному переміщенні готівки організованою групою". Правозахисники своєї провини не визнали.

Біляцький був засуджений до 10 років колонії умов посиленого режиму, Стефанович - 9 років позбавлення волі в умовах посиленого режиму, Лабкович – 7 років позбавлення волі в умовах посиленого режиму, Соловйов - 8 років позбавлення волі заочно.

Напередодні винесення вироку 21 міжнародна правозахисна організація виступила із заявою з вимогою звільнити правозахисників і зняти з них усі звинувачення. За кордоном пройшли акції солідарності з політв'язнями-правозахисниками.

Згідно з версією обвинувачення, правозахисники, "діючи у складі організованої групи з 4 квітня 2016 року по 14 липня 2021 року, за умови використання на території Білорусі для протиправної діяльності та фінансування "Вясна" та інших організацій перераховували гроші, отримані від різних структур і фондів, на банківські рахунки підконтрольної їм іноземної організації. Потім за допомогою інших осіб, діючи за єдиним умислом, забезпечили незаконне переміщення через митний кордон Євразійського економічного союзу грошових коштів, які знаходяться на території Литовської Республіки у великому розмірі на загальну суму… не менше 201 тисячі євро та 54 тисяч доларів США".

Згідно з матеріалами справи, "вони у вказаному складі, а також з іншими особами, умисно готували громадян до участі в групових діях, які грубо порушують громадський порядок, а також фінансування та матеріальне забезпечення таких дій під прикриттям правозахисної та благодійної діяльності".

Біляцький спільно з українським "Центром громадянських свобод" та російською правозахисною організацією "Меморіал" став лауреатом Нобелівської премію миру 2022 року.