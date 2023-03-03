Резніков: Україна матиме два-три типи винищувачів на озброєнні

У Повітряних силах Збройних Сил України буде два-три типи західних літаків, один тип буде основним﻿. Про це міністр оборони Олексій Резніков заявив в інтерв'ю Bild, повідомляє Ділова столиця.

"Я впевнений, що у нас буде два-три типи винищувачів, буде одна основна пташка" , – сказав міністр оборони.

За словами Резнікова, вибір основного літака залежатиме від того, який тип найбільше підходить Україні.