У Мінекономіки очікують прискорення інфляції: що стане причиною

Найближчим часом інфляція в Україні прискориться. Цьому сприятимуть відновлення економіки та зростання попиту.﻿ Про це, з посиланням на Огляд інфляції Мінекономіки за січень 2023 року, пише Олександр Білоус, РБК-Україна.

Як зазначається в огляді, упродовж найближчих місяців не варто очікувати істотного зростання споживчого попиту.

"Відтак за умови відсутності руйнації критичної інфраструктури в загрозливих обсягах, ймовірно, що впродовж найближчого часу буде збережено відносно стримані темпи інфляції, але з очікуваним їх збільшенням, визначеним передусім розширенням споживчого попиту в умовах поступової стабілізації економіки" , - прогнозують в Мінекономіки.

Як зазначили в міністерстві, суттєві руйнування інфраструктурних об’єктів, закриття підприємств, а також постійний російський терор передусім мирного населення призвели до дисбалансів в економіці (у т.ч. на ринку праці, в енергетичній сфері, у забезпеченні підприємств сировиною і матеріалами), що й далі посилює вплив інфляційних чинників воєнного часу.

У Мінекономіки нагадали, що у січні 2023 року темпи споживчої інфляції залишалися майже на рівні попереднього місяця - 0,8% за місяць (0,7% у грудні 2022 року), при цьому річні темпи уповільнилися до 26% (з 26,6%).

За даними міністерства, поточну динаміку споживчих цін визначали, переважно, усі ті основні чинники, які були їй притаманні й упродовж останніх місяців минулого року. Передусім це динаміка стриманого попиту та наслідки регулярних атак ворога на критичну інфраструктуру з акцентом на об’єкти енергетики та здатність відповідних служб, бізнесу та населення швидко відновлюватися.

Нагадаємо, Національний банк України прогнозує, що інфляція стрімко знижуватиметься вже з весни 2023 року. Допоможуть жорстка монетарна політика НБУ, зниження світової інфляції та подальша адаптація бізнесу.