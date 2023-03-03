ЦНС: Пригожина спіймали на брехні про "оточення" Бахмута

Власника кишенькової ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина спіймали на брехні про нібито "оточення" його бойовиками міста Бахмут на Донеччині. Про це повідомляє Центр національного спротиву.

"Терорист Євген Пригожин записав відео, де він нібито стверджує про оточення Бахмута, але саме відео записано навіть не на околиці міста, оскільки туди його не пускає охорона.

Судячи з кадрів, які є на відео, головний вагнерівець перебуває у селі Парасковіївка, про захоплення якого ворог оголосив 20 лютого" , - повідомили у Центрі.

ЦНС наголошує, що відео є провокацією та частиною дезінформаційної кампанії окупантів, покликаної спровокувати панічні настрої серед населення.

Опір нагадує, що Пригожин не вперше імітує перебування на передовій, перебуваючи насправді в тилу. Наприклад, у січні він видав фото з печери у Володимирівці за соляні шахти Соледара, де тоді точилися бої.