NYT: Військові США проводять тактичні ігри для навчання ЗСУ

Американські військові спільно з українцями провели тактичні військові ігри. Вони змоделювали можливий перебіг бойових дій між ЗСУ та російськими окупантами навесні поточного року. Про це повідомляє The New York Times, повідомляє Дзеркало тижня.

Цього тижня командування армії США у Європі та Африці у своїй штаб-квартирі у Німеччині приймало українську військову делегацію. На зустрічі були присутні високопоставлені генерали американської армії, які відповідають за підтримку України.

На військових навчаннях опрацьовувалась низка варіантів контрнаступу українських сил оборони для звільнення тимчасово захопленої території від російських окупантів. Навчання проводилося для відпрацювання різних стратегій українських дій – з урахуванням усіх ризиків та різних кроків.

Американський генерал Марк Міллі також взяв участь у навчаннях 2 березня. Згодом він описав "величезний стіл із картами, значками та іншими військовими атрибутами, призначеними для позначення обстановки на карті поля бою".