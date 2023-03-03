Радник Залужного допустив переговори з РФ після деокупації півдня України

Україна в цій війні не має шляху назад. Радник головнокомандувача ЗСУ генерал Віктор Назаров зазначив, що ми більше не втрачатимемо своїх територій, а рухатимемося вперед. Він також підтвердив, що наступ російських окупантів уже продовжується з середини січня. Про це йдеться у його інтерв'ю виданню Spiegel, повідомляє Дзеркало тижня.

Назаров додає, що попри початок наступу, у противника обмежені можливості. Як наслідок, росіяни можуть атакувати лише на вузькій ділянці фронту – у Бахмуті. Але й там окупанти не мають навіть тактичного успіху.

При цьому Назаров зазначив, що переговори Києва та Москви можливі як мінімум після деокупації Запорізької та Херсонської областей.