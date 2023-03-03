Радник Залужного допустив переговори з РФ після деокупації півдня України
Україна в цій війні не має шляху назад. Радник головнокомандувача ЗСУ генерал Віктор Назаров зазначив, що ми більше не втрачатимемо своїх територій, а рухатимемося вперед. Він також підтвердив, що наступ російських окупантів уже продовжується з середини січня. Про це йдеться у його інтерв'ю виданню Spiegel, повідомляє Дзеркало тижня.
Назаров додає, що попри початок наступу, у противника обмежені можливості. Як наслідок, росіяни можуть атакувати лише на вузькій ділянці фронту – у Бахмуті. Але й там окупанти не мають навіть тактичного успіху.
При цьому Назаров зазначив, що переговори Києва та Москви можливі як мінімум після деокупації Запорізької та Херсонської областей.
"Це регіони, які мають вихід до Азовського моря і межують з Кримом. Росія втратить сухопутний коридор. Сам Крим теж опиниться під загрозою. Важливим є і північ Луганської області. Контрнаступ там ускладнить контроль над окупованими територіями Донбасу. Війна переміститься до кордонів РФ. Росіяни намагаються не допустити цього всіма силами", - зазначив генерал.