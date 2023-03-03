У небі Єнакієво українські зенітники збили російський винищувач Су-34

У небі над окупованим Єнакієвим українські зенітники збили російський винищувач Су-34, повідомляє Українська правда.

Про це говорять повітряні сили ЗСУ, повідомлення так званого "глави адміністрації міста" Романа Храменкова, якого цитують медіа бойовиків.

Храменков написав, що "над територією Єнакієвого збито літак".

Українські повітряні сили повідомили, що в районі Єнакієво, близько 13.30, зенітниками Нікопольського зенітного ракетного полку повітряного командування "Схід" знищено російський винищувач-бомбардувальник Су-34.

"Один із пілотів згинув, другий – готується скласти йому компанію".