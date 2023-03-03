Резніков: У Бахмуті РФ втрачає 500 людей убитими і пораненими щодня

Російська окупаційна армія зазнає великих втрат у запеклих боях за Бахмут. РФ щодня втрачає у цьому районі 500 осіб убитими та пораненими, повідомляє Новое время.

Про це в інтерв'ю виданню Bild розповів міністр оборони Олексій Рєзніков.

"Є різниця між українцями та росіянами, Росіяни використовують тактику м’ясорубки, для них їхні солдати — просто гарматне м’ясо. Для нас дороге життя окремого солдата, тому ми намагаємося зберегти його життя" , — сказав він.

28 лютого заступник міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що до Бахмута направили підкріплення. Утримання міста, запевнила вона, є військовим, а не політичним рішенням.

Раніше представник Східного угруповання Збройних сил України Сергій Череватий говорив, що на Бахмутському напрямку українські військові героїчно тримають оборону, знесилюючи окупаційні війська РФ, щоб пізніше підготовлені резерви з новою технікою могли відкинути ворожі сили.