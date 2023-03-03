Нафтогазові доходи Росії за 2 місяці року скоротились удвічі

Доходи Росії від експорту нафти й газу у лютому становили 521 мільярдів рублів, порівняно з 424 мільярдами рублів у січні - за 2 місяці вони скоротитились на 947 млрд дол або на 46,4%, повідомляє Економічна правда.

Про це свідчать дані Мінфіну РФ.

Податок на видобуток корисних копалин з газу в лютому збільшився до 121 млрд руб (86% рр). Це пов'язано з надходження разового податку від "Газпрому" у розмірі 50 млрд руб на місяць.

Базові нафтогазові доходи в РФ цього року прогнозувались на рівні 8 трлн руб, однак через втрати вони вже не будуть вищими за 6 трлн руб.

Для компенсації цих втрат, Мінфін продає юані і золото з Фонду національного добробуту, а Центробанк Росії дзералить ці операції, продаючи на біржі юані.

У січні Мінфін отримав із ФНБ 54,5 млрд руб, у лютому - 160,2 млрд руб. У березні Мінфін прогнозує, що недобере 132,1 млрд нафтогазових доходів.

З урахуванням перебору у лютому березневі вилучення з Фонду національного добробуту становитимуть 119,8 млрд. Крім цього, з 7 березня по 6 квітня центральний банк Росії продаватиме юані на 5,4 млрд руб на день.

Нагадуємо:

Доходи Росії від експорту нафти і газу впали майже на 40% у січні, оскільки обмеження цін і західні санкції скоротили надходження.