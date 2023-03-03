Зеленський розповів, чого Україні не вистачає для перемоги

Держави, які допомагають Україні, можуть абсолютно публічно підтримувати постачання необхідних озброєнь для ЗСУ. Наразі країна потребує додаткових артилерійських установок та нових літаків, повідомляє Ділова столиця.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив на спільній пресконференції з президентом Латвії Егілсом Левітсом.

"Що можна зробити? Це публічно говорити про те, чого нам не вистачає і держави, які нам допомагають можуть абсолютно публічно підтримувати постачання тієї чи іншої зброї. Більше ніяких секретів немає, яка у нас зброя. Більше немає таємниць, що там є у Росії, всім зрозуміло, що там не така потужна армія, просто дуже багато людей, яких абсолютно не шкода тому керівництву" , — йдеться у заяві.

За словами президента, артилерія, амуніція та снаряди у великій кількості є пріоритетом номер один для ЗСУ. Це потрібно, аби зупинити РФ, не стріляти по території Росії, а для того, аби викинути їх з території України.

"Дефіцит з літаками, (потрібно, — "ДС") почати тренувальні місії. Ми маємо підтримку з боку Британії і Польщі, сьогодні говорили, де наші партнери з Латвії і також Литви та Естонії можуть нам допомогти в відповідних тренувальних місіях. Нам потрібні літаки. Просто не говорити, щось там обіцяти, а просто навчати наших хлопців і передавати літаки" , — сказав Зеленський.

Президент відзначив початок роботи танкової коаліції. За його словами, Україна отримає танкову армію, українські військові вже навчаються і це все скоро буде, проте є відповідний дефіцит. Зеленський додав, що ось ці дірки, постійні дефіцити і треба закривати. Саме це допоможе Україні, а головне, вірити у перемогу так само сильно, як це роблять її громадяни.

Як повiдомлялось, Сейм Латвії в остаточному читанні ухвалив поправки до закону про підтримку цивільного населення України, які дозволять передавати автомобілі, конфісковані у п'яних водіїв, у власність українського уряду.