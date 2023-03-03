МЗС: Молдова може приєднатися до санкцій ЄС проти Росії

Молдова найближчим часом перегляне перелік санкцій Європейського Союзу щодо Росії, до яких може приєднатися, повідомляє Європейська правда.

Про це заявив міністр закордонних справ і європейської інтеграції Ніку Попеску, пише Newsmaker.

"Було вирішено, що Молдова не буде одразу ж приєднуватися до певних обмежувальних заходів, включно із санкціями. Тепер же ми переоцінюємо деякі рішення, ухвалені раніше, і найближчим часом представимо нові" , - сказав Попеску.

Міністр зазначив, що в ЄС діють 38 санкційних режимів, що використовуються як правова основа для розроблення санкцій, з яких Молдова приєдналася до 21.

"Будь-які заходи такого роду вимагають конкретних дій у наших установах, фінансових установах або установах, які відстежують приплив і відтік коштів із Молдови. Поки що ми аналізуємо, як Молдова реагуватиме в певних сферах. У тому, що стосується санкцій, наша позиція абсолютно зрозуміла. Наш ступінь приєднання до санкцій значно зросте" , - додав він.

Нагадаємо, у річницю повномасштабної війни країни ЄС погодили десятий пакет санкцій проти Росії. До десятого пакета санкцій ЄС проти РФ увійшла 121 фізична та юридична особа.