Євросоюз відправить першу партію з 5700 сонячних панелей до України

Європейський союз відправить першу партію з 5700 сонячних панелей до України, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить заява президента Європейської комісії Урсули фон дер Ляйєн.

"Я пообіцяла працювати з Україною щодо відновлюваних джерел енергії, важливих для її енергетичної безпеки" , - йдеться у заяві.

Президент Єврокомісії заявила, що першу партію з 5700 сонячних панелей скоро буде відправлено до України.

Вона подякувала єврокомісар з питань енергетики Кадрі Сімсон за роботу з промисловістю щодо цього питання.

"Я впевнена, що пожертвувань буде більше" , - сказала Урсула фон дер Ляйєн.

Нагадаємо, що Київ отримав в якості гуманітарної допомоги дві унікальних сонячних електростанції, які буде встановлено у медичних закладах Святошинського району.