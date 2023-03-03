Євросоюз відправить першу партію з 5700 сонячних панелей до України
Європейський союз відправить першу партію з 5700 сонячних панелей до України, повідомляє РБК-Україна.
Про це говорить заява президента Європейської комісії Урсули фон дер Ляйєн.
"Я пообіцяла працювати з Україною щодо відновлюваних джерел енергії, важливих для її енергетичної безпеки", - йдеться у заяві.
Президент Єврокомісії заявила, що першу партію з 5700 сонячних панелей скоро буде відправлено до України.
Вона подякувала єврокомісар з питань енергетики Кадрі Сімсон за роботу з промисловістю щодо цього питання.
"Я впевнена, що пожертвувань буде більше", - сказала Урсула фон дер Ляйєн.
Нагадаємо, що Київ отримав в якості гуманітарної допомоги дві унікальних сонячних електростанції, які буде встановлено у медичних закладах Святошинського району.