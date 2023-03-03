Кулеба: Створення спецтрибуналу для РФ підтримує коаліція з 29 країн

До коаліції, яка підтримує створення спеціального трибуналу для Росії за злочин агресії на сьогодні входять вже 29 країн, повідомляє Європейська правда.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба після зустрічі у Львові з колегами з Нідерландів та Естонії.

"Якщо на початку розмова про трибунал не викликала багато ентузіазму і була абстрактною, то зараз ми вже побудували коаліцію країн, яка предметно працює над параметрами майбутнього трибуналу" , - сказав Кулеба.

Міністр додав, що серед учасників коаліції є навіть одна країна Латинської Америки, і лише за місяць кількість країн збільшилась на вісім.

Кулеба заявив, що друге засідання коаліції відбудеться 21-22 березня у Страсбурзі.

Як відомо, 2 березня Міжнародний кримінальний суд розпочав розслідування можливих злочинів, скоєних в Україні. Для збору доказів російських воєнних злочинів в Україні була створена спільна слідча група, до складу якої входять кілька європейських судових органів.

Тоді як МКС може розглядати воєнні злочини, скоєні окремими людьми, він не має юрисдикції притягати до відповідальності за злочин агресії. У зв’язку з цим Україна просуває ідею створення спеціального трибуналу проти Росії.