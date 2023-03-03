Буданов: Україна та Росія навесні зійдуться в останній битві цієї війни

Російська влада витрачає надзвичайно велику кількість ресурсів для захоплення української території, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить заява керівника Головного управління розвідки Кирила Буданова для USA TODAY.

За його словами, вже цієї весни Україна та Росія зіштовхнуться у вирішальній битві, яка буде останньою до закінчення війни. Однак він не надав жодних підтверджень своїм словам.

При цьому Буданов звернув увагу на те, що Москва почала вести інтенсивну інформаційну війну, тому, що російська влада розуміє, що справжню війну виграти не зможе.

"Росія витратила величезну кількість людських ресурсів, озброєння та матеріалів. Її економіка та виробництво не в змозі покрити ці втрати. Вона змінила свій військовий ланцюг командування. Якщо російські військові не досягнуть своїх цілей цієї весни, вони будуть виведені з військового складу" , - сказав глава ГУР.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що російський диктатор Володимир Путін не готовий до нападу на Україну з території Білорусі. Оскільки російські війська вже не настільки сильні, як були рік тому.

Також раніше ми писали, що Буданов і Дейнеко оцінили ймовірність нового наступу РФ з Білорусі.