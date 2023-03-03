МЗС Нідерландів: Росія повинна відповісти за злочини на українській землі

Міністр закордонних справ Нідерландів Вопке Хукстра заявив про необхідність притягнути Росію до відповідальності за злочини в Україні, повідомляє Європейська правда.

Про це він заявив на пресконференції у Львові.

"Сьогодні ми говорили про відповідальність, без якої не може бути тривалого миру. За все, що Росія зробила на українській землі, вона має понести відповідальність. Всі російські воєнні злочини і злочини проти людяності мають бути розслідувані і винні повинні бути покарані" , - сказав Хукстра.

Міністр наголосив, що Нідерланди є активним учасником цього процесу і надсилали команди слідчих до України, а також входять до коаліції країн зі створення спеціального трибуналу для РФ за злочин агресії.

"І разом з нашими партнерами ми також будемо розслідувати злочини, і особливо викрадення українських дітей" , - додав він.

Раніше глава МЗС Дмитро Кулеба заявив, що до коаліції, яка підтримує створення спеціального трибуналу для Росії за злочин агресії на сьогодні входять вже 29 країн.

Як відомо, 2 березня Міжнародний кримінальний суд розпочав розслідування можливих злочинів, скоєних в Україні. Для збору доказів російських воєнних злочинів в Україні була створена спільна слідча група, до складу якої входять кілька європейських судових органів.

Тоді як МКС може розглядати воєнні злочини, скоєні окремими людьми, він не має юрисдикції притягати до відповідальності за злочин агресії. У зв’язку з цим Україна просуває ідею створення спеціального трибуналу проти Росії.